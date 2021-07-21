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Если пропустили: сериалы 2011-2021 годов, которые стоит посмотреть
Источник материала: ОНТ
Если не можете выбрать, что посмотреть вечером, мы подобрали интересные сериалы, вышедшие за последние 10 лет, которые стоят внимания.
«Игра престолов» (2011-2019)
Американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Вас ждет большое увлекательное путешествие к разным народам, населяющих выдуманные страны, грандиозные сражения, борьба за власть, предательство, месть, любовь и…драконы.
«Скандал» (2012-2018)
В центре сюжета – специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, которая ранее работала на президента США. Теперь она глава антикризисного агентства, которое устраняет проблемы высокопоставленных клиентов.
«Острые козырьки» (2013 – настоящее время)
В центре сюжета – деятельность преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Увлекательная история членов банды, которые, поднявшись из низов, стали влиять на политику Королевства.
Отличительные черты клана – преемственность, ценность семьи, особая манера одеваться, свой кодекс чести и поведения.
«Страшные сказки» (2014-2016)
Сериал в жанре хоррор-триллера и фэнтези. Действие разворачивается в викторианской Англии и как будто содержит в себе все страшилки того времени.
«Мистер Робот» (2015-2019)
История об Эллиоте Алдерсоне – молодом инженере кибербезопасности в простой фирме днем, а по ночам – талантливом хакере. Все у него складывается замечательно, но появляется возможность уничтожить тех, кто, по мнению героя, управляет миром и его рушит. Пойдет ли на этот шаг Эллиот?
«Северяне» (2016-2020)
Комедийный норвежский сериал, который рассказывает о группе викингов, живущих в деревне Норхейм в 790 году. Быт, любовь, битвы… и необычные хобби северных народов.
«Ривердейл» (2017 – настоящее время)
Подростковая драма. В сериале показана жизнь в небольшом городке на американском Среднем Западе под названием Ривердэйл. Все начинает изменяться после таинственной смерти одного парня.
«Убивая Еву» (2018 - настоящее время)
В мире работает профессиональный киллер-женщина. Иногда она любит привлекать к себе внимание, но никогда ее работа не бывает небрежной. И теперь эту убийцу необходимо остановить. На ее след выходит разведчица. После их встречи ситуация выходит из-под контроля у обеих женщин. Чем все закончится?
«Ведьмак» (2019 - настоящее время)
Экранизация романов Анджея Сапковского. В центре сюжета – ведьмак Геральт из Ривии. Его призвание убивать за деньги чудовищ. Но иногда люди оказываются куда страшнее…
«Незнакомка» (2020)
В центре сюжета – счастливый муж и отец. Однажды к нему подходит незнакомка и раскрывает ему тайну его жены. Через какое-то время супруга исчезает.
У всех есть тайны, но знать их может не только один человек.
«Леонардо» (2021)
История жизни и утраченных шедевров знаменитого Леонардо да Винчи. Запутанная история любви, дружбы и призвания.
Фото: скриншот из видео
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Если не можете выбрать, что посмотреть вечером, мы подобрали интересные сериалы, вышедшие за последние 10 лет, которые стоят внимания. «Игра престолов» (2011-2019)...
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