Мусульмане Беларуси отмечают Курбан-байрам

Источник материала: ОНТ

Мусульмане Беларуси отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. В нашей стране более 100 тысяч последователей исламской религии. Их Меккой в эти дни стал город Ивье. На Гродненщину стремятся мусульмане со всей страны, чтобы вместе помолиться за мир и благополучие.

Чтение Корана и обращение к Аллаху. Для Дмитрия Ильясевича Курбан-байрам – праздник особый. Говорит, в такие дни чувствуется особая связь с предками. Они переселились из Татарстана в Ивье много веков назад. Сам Дмитрий считает себя белорусом, но до сих пор свято чтит мусульманские традиции.

Блюда к празднику готовит супруга Анна. Она представительница иной, католической, конфессии. И таких семей, где пары разного вероисповедания, в Ивье больше половины. Праздники у всех хоть и разные, но отмечают их обязательно вместе. Так сложилось исторически, и в этом видят только плюсы.

Второй и третий день Курбан-байрама мусульмане проводят с близкими и молятся дома. Сегодня Ивьевская мечеть пустует, но уже в пятницу, в заключительный день празднования, здесь ждут тысячи верующих из разных уголков страны. Всё потому, что место здесь особое. Эта мечеть старейшая в Беларуси, которая долгие годы оставалась единственной.

Ивье называют столицей белорусской веротерпимости. Разные конфессии оставили неповторимый след в истории города. В мусульманском зале в местном музее национальных культур – уникальная экспозиция. Собирать её помогали сами верующие. Каждая семья, исповедующая ислам, передала в дар свою реликвию.

Мусульмане, католики, православные, иудеи. Этот уголок на Гродненщине – их общий дом. О чем символизирует и вот такой памятный знак четырех конфессий. Он находится в самом сердце Ивье и одинаково дорог представителям всех религиозных общин.

Здесь любая святыня открыта для всех, независимо от национальности и вероисповедания. А потому и с мусульманским праздником Курбан-байрам друг друга поздравляют представители всех конфессий. Так было издревле, и так в Ивье будет впредь. В городе, который уже давно стал образцом народного единства.

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