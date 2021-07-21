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Птица присвоила пижамные штаны – мужчина все еще надеется их вернуть
Источник материала: ОНТ
Житель Пекина (Китай) постирал свою пижаму и повесил сушиться на балкон. Но кто же знал, что штаны станут объектом внимания одной предприимчивой птицы? Видео опубликовано на YouTube-канале People's Daily.
По каким-то своим причинам пернатая мама решила, что пижамные штаны – это прекрасное гнездо. Поэтому, когда мужчина захотел забрать с балкона вещи, он столкнулся с сопротивлением. Птица не собиралась улетать и отдавать одежду.
Штаны пришлось предоставить во временное пользование. Недавно в гнезде появились два яйца, так что и птенцы не за горами. А там мужчина вернет свою собственность.
Фото: скриншот из видео
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Житель Пекина (Китай) постирал свою пижаму и повесил сушиться на балкон. Но кто же знал, что штаны станут объектом внимания одной предприимчивой птицы? Видео...
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