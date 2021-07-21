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«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

21.07.2021 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше обычного выехать в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Старт уборочной в середине июля – явление для региона небывалое. Сейчас работа хлеборобов сконцентрирована на уборке рапса и зерновых культур. В 2021 году аграриям области предстоит убрать почти 350 тысяч гектаров.

Продолжение темы в материале Виктора Пралича.

Комбайнеры предприятия «Рудаково» уже вторую неделю как вышли на хлебные нивы. Сначала убирали рапс, теперь настала очередь зерна. В поле приезжают как только сходит роса. С ней же вечером и глушат комбайны. Ведь сейчас задача одна – убрать выращенный хлеб.

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Михаил Фрычков, комбайнер сельхозпредприятия «Рудаково»:
Сейчас я на Mega Claas работаю, уже 19-й сезон. До этого работал на «Дон-1 500», на нем 13 сезонов отработал. Обеды привозят, водичку подвозят, все нормально. Все, конечно, надеются намолотить, лишь бы техника шла и погодные условия не подвели нас.

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Солнечная погода, надежная техника и человеческие ресурсы. Этого достаточно, чтобы уборочная-2021 прошла без проблем. И если с небесной канцелярией не договориться, то для обеспечения бесперебойной работой техники созданы ремонтные бригады. При необходимости они будут работать круглые сутки. Не первый год на время уборочной, хлеборобами становятся и специалисты промышленных предприятий.

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Виктор Пралич, корреспондент:
В уборочной кампании на севере страны задействованы более 4 000 механизаторов. Готовы прийти на помощь хлеборобам и сотрудники других организаций. Подставляют плечо и будущие аграрии – учащиеся колледжей и лицеев сельскохозяйственной направленности.

В «Рудаково» пока справляются своими силами. Озимые и яровые планируют убрать за две недели. Но из-за знойных летних дней в конце июня – начале июля приходится тщательно выбирать поля до приезда комбайнов.

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Дмитрий Шушкевич, главный агроном сельхозпредприятия «Рудаково»:
В первую очередь мы начали убирать озимый рапс. Так как погода была сильно жаркая, и ячмень начал подгорать, мы быстренько переключились на ячмень, чтобы спасти урожай. Пока такая погода стоит, пшеничка может немного подождать. В первую очередь уберем ячмень, а потом переключимся на остальные все зерновые культуры.

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области

«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Готовы принимать снова урожай зерносушилки и элеваторы. Кстати, специалисты отмечают, что благодаря аномальной жаре, зерно поступает с меньшей влажностью. А это позволяет быстрее досушивать урожай и экономить топливные ресурсы.

 
 
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Новости Беларуси. К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше...
 
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