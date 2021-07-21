|
«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше обычного выехать в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт уборочной в середине июля – явление для региона небывалое. Сейчас работа хлеборобов сконцентрирована на уборке рапса и зерновых культур. В 2021 году аграриям области предстоит убрать почти 350 тысяч гектаров.
Комбайнеры предприятия «Рудаково» уже вторую неделю как вышли на хлебные нивы. Сначала убирали рапс, теперь настала очередь зерна. В поле приезжают как только сходит роса. С ней же вечером и глушат комбайны. Ведь сейчас задача одна – убрать выращенный хлеб.
Михаил Фрычков, комбайнер сельхозпредприятия «Рудаково»:
Солнечная погода, надежная техника и человеческие ресурсы. Этого достаточно, чтобы уборочная-2021 прошла без проблем. И если с небесной канцелярией не договориться, то для обеспечения бесперебойной работой техники созданы ремонтные бригады. При необходимости они будут работать круглые сутки. Не первый год на время уборочной, хлеборобами становятся и специалисты промышленных предприятий.
Виктор Пралич, корреспондент:
В «Рудаково» пока справляются своими силами. Озимые и яровые планируют убрать за две недели. Но из-за знойных летних дней в конце июня – начале июля приходится тщательно выбирать поля до приезда комбайнов.
Дмитрий Шушкевич, главный агроном сельхозпредприятия «Рудаково»:
Готовы принимать снова урожай зерносушилки и элеваторы. Кстати, специалисты отмечают, что благодаря аномальной жаре, зерно поступает с меньшей влажностью. А это позволяет быстрее досушивать урожай и экономить топливные ресурсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай
Новости Беларуси. К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)