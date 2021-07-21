ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В День пожарной службы на проспекте Независимости пройдёт парад техники. Что ещё покажут 24 июля?

21.07.2021 22:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пожарной службы масштабно отметят в Минске. 24 июля в честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День пожарной службы на проспекте Независимости пройдёт парад техники. Что ещё покажут 24 июля?

Подготовка к нему уже началась. На Свислочи по традиции ожидается водная феерия. На проспекте Независимости пройдет парад техники. А в парке Горького можно будет увидеть плац-концерт взвода почетного караула, выступление оркестров, элементы боевой работы спасателей и показательные выступления кинологической службы МЧС.

Также для гостей праздника устроят показательные выступления сборных команд по пожарно-спасательному спорту. А для детей – множество разных конкурсов с подарками. Начнется мероприятие в 11:00.

В День пожарной службы на проспекте Независимости пройдёт парад техники. Что ещё покажут 24 июля?

Также в связи с проведением праздника и парада техники утром 24 июля в центре Минска изменятся маршруты движения городского транспорта. В частности, с 10:30 до 11:30 будет закрыто движение на проспекте Независимости от Янки Купалы до Козлова, с 07:30 – на улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Первомайской.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День пожарной службы масштабно отметят в Минске. 24 июля в честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выбрал посредника в диалоге Беларусь - ЕС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by