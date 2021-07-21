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На Дубровском водохранилище нашли тело мужчины, который пропал 9 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Дубровском водохранилище в Смолевичском районе нашли и достали из воды тело мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им оказался 36-летний житель Минска Сергей Боголюбов, который пропал вечером 9 июля после того, как отдыхал в компании друзей на пляже.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» нашли тело с помощью эхолота. Водолазы из Общества спасания на водах достали мужчину с 12-метровой глубины. Погибший находился на дне примерно в 70 метрах от берега. Водоем расположен рядом с деревней Прилепы.
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Новости Беларуси. На Дубровском водохранилище в Смолевичском районе нашли и достали из воды тело мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им оказался...
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