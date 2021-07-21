ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Дубровском водохранилище нашли тело мужчины, который пропал 9 июля

21.07.2021 22:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Дубровском водохранилище в Смолевичском районе нашли и достали из воды тело мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им оказался 36-летний житель Минска Сергей Боголюбов, который пропал вечером 9 июля после того, как отдыхал в компании друзей на пляже.

На Дубровском водохранилище нашли тело мужчины, который пропал 9 июля

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» нашли тело с помощью эхолота. Водолазы из Общества спасания на водах достали мужчину с 12-метровой глубины. Погибший находился на дне примерно в 70 метрах от берега. Водоем расположен рядом с деревней Прилепы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Дубровском водохранилище в Смолевичском районе нашли и достали из воды тело мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им оказался...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Літве дазволілі затрымліваць на паўгоду нелегальных мігрантаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by