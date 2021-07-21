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В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

21.07.2021 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

За рулем грузовика был 49-летний житель Витебска. Он ехал по второстепенной дороге, улице Янки Купалы. УАЗ под управлением 59-летнего жителя Любанского района двигался по главной дороге, улице Кирова.

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

На перекрестке водитель грузовика не пропустил УАЗ, у которого было право преимущественного проезда. Автомобили столкнулись. В результате аварии водитель УАЗа и его 53-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За рулем грузовика был 49-летний...
 
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