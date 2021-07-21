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В Любани столкнулись грузовик и УАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За рулем грузовика был 49-летний житель Витебска. Он ехал по второстепенной дороге, улице Янки Купалы. УАЗ под управлением 59-летнего жителя Любанского района двигался по главной дороге, улице Кирова.
На перекрестке водитель грузовика не пропустил УАЗ, у которого было право преимущественного проезда. Автомобили столкнулись. В результате аварии водитель УАЗа и его 53-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За рулем грузовика был 49-летний...
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