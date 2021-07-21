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Александр Лукашенко: мероприятия американцев на территории Европы неподконтрольны даже руководству этих стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, это колониальное государство. Отношение Соединенных Штатов Америки с европейскими странами – это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть. Многие мероприятия, которые в странах Евросоюза, даже в мощнейших, осуществляют США – вообще неподконтрольны эти мероприятия американцев на территории Европы, они неподконтрольны даже руководству этих стран.
Возьмите последний скандал с прослушиванием телефонных переговоров руководства европейских государств. Кто это делал? Американцы. Чьими руками? Руками европейских государств, спецслужб Европы, в данном случае, по-моему, Дании.
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Александр Лукашенко: мероприятия американцев на территории Европы неподконтрольны даже руководству этих стран
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
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