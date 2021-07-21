ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: мероприятия американцев на территории Европы неподконтрольны даже руководству этих стран

21.07.2021 23:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая, гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию Третьей мировой войны. Об этом уже говорят все, даже не эксперты, уже обычные люди это понимают. Я не беру народы Литвы, Польши, Украины, Германии, нет, – это безумство политиков.

Александр Лукашенко: мероприятия американцев на территории Европы неподконтрольны даже руководству этих стран

И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, это колониальное государство. Отношение Соединенных Штатов Америки с европейскими странами – это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть. Многие мероприятия, которые в странах Евросоюза, даже в мощнейших, осуществляют США – вообще неподконтрольны эти мероприятия американцев на территории Европы, они неподконтрольны даже руководству этих стран.

Возьмите последний скандал с прослушиванием телефонных переговоров руководства европейских государств. Кто это делал? Американцы. Чьими руками? Руками европейских государств, спецслужб Европы, в данном случае, по-моему, Дании.

Читайте также:

«Благодаря минимум трём вещам». Александр Лукашенко назвал причины и условия нелегальной миграции

«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair

Александр Лукашенко об отношениях с Европой: вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Вот его фрагмент.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by