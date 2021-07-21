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«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и офицер МВД Федор Максимович Медведь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет ясный ум и прекрасную память, читает стихи и принимает поздравления. А о войне напоминают медали на парадном кителе. Во дворе его дома не умолкает музыка с самого утра. Цветы и подарки вручили ветерану от руководства МВД и внутренних войск. В его честь звучал оркестр.
Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Также 21 июля в адрес доблестного фронтовика прозвучали теплые слова и поздравления от родственников, коллег, общественных организаций и руководства Фрунзенского района. А у подъезда играли народные и фронтовые песни.
Федор Медведь, ветеран Великой Отечественной войны:
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
В годы войны Федор Максимович воевал на Северо-Кавказском фронте, командовал взводом. Участвовал в освобождении Кубани, Нальчика, Малгобека и Моздока. В 1943 году был ранен и направлен в Грозненскую стрелковую дивизию внутренних войск НКВД, которая развернула на Кавказе борьбу с бандитизмом.
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«Своим жизнелюбием даёт нам энергию». В Минске поздравили с юбилеем ветерана, освобождавшего Кубань и Нальчик
Новости Беларуси. Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и офицер МВД Федор Максимович Медведь, сообщили в...
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