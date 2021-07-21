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Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок

21.07.2021 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках подготовки к сезону между белорусскими хоккейными командами проходят товарищеские матчи. 21 июля «Юность-Минск» принимала в гостях жлобинский «Металлург», который обыграла со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок

Шайбами отметились Павленко, Пироговский, Фищенко. Как это принято в товарищеских матчах, соперники решили не ограничиваться основным временем, а дополнительно сыграли овертайм и посоревновались в серии послематчевых бросков. Здесь также «красно-синие» оказались сильнее.

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Классический летний хоккей с множеством ошибок. С большим желанием ребята играли, но опять-таки из-за того, что мало стоим на льду, допускаем много пока ошибок, которые в принципе в сезоне недопустимы. Но я думаю, что мы все это преодолеем.

Если честно, во главу угла результат не ставили, абсолютно не обращаем внимание на этот результат. Конечно, здорово выиграть – любая победа это здорово, но сейчас немного другие цели у команды. Поэтому ребята молодцы все, никого выделять не стану.

Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок

Следующая игра «Юности» состоится 26 июля в Жлобине. Подопечные Есаулова встретятся с питерским «Динамо».

Вслед за товарищескими играми команды поборются за Кубок Салея.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В рамках подготовки к сезону между белорусскими хоккейными командами проходят товарищеские матчи. 21 июля «Юность-Минск» принимала в гостях...
 
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