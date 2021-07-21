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Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках подготовки к сезону между белорусскими хоккейными командами проходят товарищеские матчи. 21 июля «Юность-Минск» принимала в гостях жлобинский «Металлург», который обыграла со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Шайбами отметились Павленко, Пироговский, Фищенко. Как это принято в товарищеских матчах, соперники решили не ограничиваться основным временем, а дополнительно сыграли овертайм и посоревновались в серии послематчевых бросков. Здесь также «красно-синие» оказались сильнее.
Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Если честно, во главу угла результат не ставили, абсолютно не обращаем внимание на этот результат. Конечно, здорово выиграть – любая победа это здорово, но сейчас немного другие цели у команды. Поэтому ребята молодцы все, никого выделять не стану.
Следующая игра «Юности» состоится 26 июля в Жлобине. Подопечные Есаулова встретятся с питерским «Динамо».
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Новости Беларуси. В рамках подготовки к сезону между белорусскими хоккейными командами проходят товарищеские матчи. 21 июля «Юность-Минск» принимала в гостях...
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