ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский МИД назвал визит Тихановской в США турпоездкой

22.07.2021 06:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков, назвал визит Светланы Тихановской в США пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Белорусский МИД назвал визит Тихановской в США турпоездкой

«Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами, — заявил Глаз. — Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа". Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую "поддержку", которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США».

«Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В ходе визита в США белорусский демократический лидер Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сенаторами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков, назвал визит Светланы Тихановской в США пресс-секретарь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналісты Свабоды застаюцца за кратамі, на манэўры ў Беларусь едуць расейскія войскі. Найважнейшае за 21 ліпеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by