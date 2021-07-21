Белорусский МИД назвал визит Тихановской в США турпоездкой

Двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков, назвал визит Светланы Тихановской в США пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.





«Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами, — заявил Глаз. — Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа". Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую "поддержку", которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США».

«Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В ходе визита в США белорусский демократический лидер Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сенаторами.