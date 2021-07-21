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МАРТ Беларуси разрешил временно повысить цены на рис
Источник материала: АФН
МАРТ Беларуси разрешил временно повысить цены на рис на 4%, сообщила пресс-служба ведомства 21 июля.
«…согласовано повышение цен на рис юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 4 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г. Указанное повышение цен может быть осуществлено до 31 июля 2021 года», - говорится в сообщении.
«В целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций», - пояснило ведомству причину повышения.
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МАРТ Беларуси разрешил временно повысить цены на рис на 4%, сообщила пресс-служба ведомства 21 июля.
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