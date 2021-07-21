ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская обсудила в США помощь беларусским СМИ

22.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ходе визита в США Светлана Тихановская провела встречу с главой Агентства Соединенных Штатов по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао.

USAGM координирует работу «Голос Америки», «Радио Свобода» (RFERL), «Настоящее время», поддерживает такие проекты, как Signal, Psiphon, и сервисы, позволяющие создавать защищенные «зеркала» сайтов.
На встрече Тихановская рассказала об атаке на беларусские СМИ, обысках в редакциях Hrodna Life, «Интекс-Пресс», «Рэгіянальнай газеты», «Медиа-Полесье» и десятков других региональных изданий, арестованных журналистах TUT.by, «Нашей Нивы», «Белсата», Tribuna.com и других медиа, заблокированных сайтах и счетах медиа, разгроме офиса «Радыё Свабода».

Она призвала оказать поддержку беларусским журналистам, включая помощь техническим оснащением, увеличением штата, релокацией. Как сообщает пресс-служба Тихановской, этот вопрос она также поднимала на встречах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками, пишет reform.by

Тихановская обсудила с главой USAGM способы обхода блокировок и цензуры, предложила перезапустить службу «Голос Америки» в Беларуси, призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе визита в США Светлана Тихановская провела встречу с главой Агентства Соединенных Штатов по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Есаулов об игре с «Металлургом»: классический летний хоккей со множеством ошибок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by