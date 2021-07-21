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Светлана Тихановская провела переговоры в Сенате США

22.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 июля Светлана Тихановская встретилась с двухпартийной группой сенаторов США, сообщает её пресс-служба.

Светлана Тихановская провела переговоры в Сенате США
Светлана Тихановская с сенаторами Робертом Менендесом и Джимом Ришем / t.me/tsikhanouskaya
Как рассказывало Еврорадио, сенаторы создали двухпартийную группу "Друзья Беларуси", куда вошли как представители республиканцев, так и демократов. 

Тихановская обсудила с главой Комитета Сената США по международным отношениям Робертом Менендесом и его командой, как скоординировать поддержку Беларуси между США и ЕС. Сообщается, что Менендес принимал белоруску в зале, где традиционно проходят приёмы лидеров государств.

Также Тихановская встретилась с широкой группой сенаторов. Сенатор Дэн Салливан называл её при обращении "мадам президент" и выражал поддержку всем белорусам в её лице.

На встречах белорусский политик рассказывала о репрессиях со стороны режима и взаимоподдержке белорусов. Она поблагодарила сенаторов за единство в поддержке белорусов и призвала их усиливать давление на режим и помощь для народа Беларуси.
 
 
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20 июля Светлана Тихановская встретилась с двухпартийной группой сенаторов США, сообщает её пресс-служба.
 
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