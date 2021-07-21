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ТАСС: Минск готов к диалогу с США для поиска выхода из сложившейся в отношениях ситуации

22.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Беларуси заявил, что Минск готов к продолжению диалога с Вашингтоном для поиска выхода из сложившейся непростой ситуации в двусторонних отношениях.

"Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом", - заявил в среду пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в комментарии на сайте ведомства по поводу недавних заявлений официальных лиц США в отношении Беларуси, связанных в том числе в поездкой лидера белорусской оппозиции Светланой Тихановской в США.

По словам дипломата, этот визит представляет собой "часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности, предназначенного для американской же аудитории".

"Мы видели эти сообщения в американских СМИ. Мы не придаем им особого значения", - сообщил Глаз. Он отметил, что на "псевдо-встречах белорусская сторона не представлена". "Мы также увидели, как пресс-секретарь госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа". "Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую "поддержку", которая облекается в форму санкций и ограничений", - заявил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что официальный диалог между Беларусью и США существует, несмотря на несовпадение подходов. "Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем", - отметил он.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси заявил, что Минск готов к продолжению диалога с Вашингтоном для поиска выхода из сложившейся непростой ситуации в двусторонних отношениях.
 
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