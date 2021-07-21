Госсекретарь Совбеза Беларуси назначен уполномоченным по Гродненской области

"Уполномоченным представителем Главы государства в Гродненской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович. Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 июля", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность - управляющего делами президента Беларуси - распоряжением откорректирован соответствующий пункт", -Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-службу.