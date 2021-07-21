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Госсекретарь Совбеза Беларуси назначен уполномоченным по Гродненской области

22.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем президента в Гродненской области, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Уполномоченным представителем Главы государства в Гродненской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович. Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 июля", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность - управляющего делами президента Беларуси - распоряжением откорректирован соответствующий пункт", - сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-службу.
 
 
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем президента в Гродненской области, сообщает...
 
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