|
Госсекретарь Совбеза Беларуси назначен уполномоченным по Гродненской области
Источник материала: Партизан
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем президента в Гродненской области, сообщает пресс-служба главы государства в среду.
"Уполномоченным представителем Главы государства в Гродненской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович. Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 июля", - говорится в сообщении.
"Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность - управляющего делами президента Беларуси - распоряжением откорректирован соответствующий пункт", -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем президента в Гродненской области, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)