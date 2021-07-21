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РИА Новости: Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ

22.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии.



"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - заявил Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, выдержки из которого приводит в среду белорусское агентство Белта.

В целом он рассказал, что за провокациями против Беларуси" прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только". "Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина", - подчеркнул президент. Его цитирует агентство РИА Новости
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии.
 
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