РИА Новости: Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ

"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - заявил Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, выдержки из которого приводит в среду белорусское агентство

В целом он рассказал, что за провокациями против Беларуси" прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только". "Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина", - подчеркнул президент. Его цитируетРИА Новости