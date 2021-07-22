Альберт Сантин: Со стороны Европы мы видим гибридную войну против Беларуси

Источник материала: ОНТ

Хорошо там, где нас нет? Взгляд на события в нашей стране глазами европейского политика. Наталья Стельмах пообщалась с Генеральным секретарем Коммунистической партии комитетов Каталонии Альбертом Сантином.

– На родине, в Каталонии, вы возглавляете партию коммунистического толка. Кроме этого, вы учредили Ассоциацию поддержки Беларуси. И открыто поддерживаете политику официального Минска. Вы можете сравнить то, что видите здесь своими глазами, с тем, что транслируют европейские телеканалы о Беларуси?

– Если коротко, то со стороны Европы мы видим гибридную войну против Беларуси. Это я говорю, сравнивая то, что происходит и как это преподносят. Это не объективная картинка, а механизмы, необходимые для того, чтобы Европейский союз мог оправдать свои действия.

– Сейчас Европа активнее, чем когда-либо, применяет в отношении Беларуси экономическое давление. Вы в своей политической деятельности как раз отстаиваете права и интересы рабочего класса. Какие существуют механизмы, чтобы работников предприятий, подпадающих под санкции, услышали?

– Да. Европа с одной стороны демонстрирует благородные цели, но с другой – указывает людям, как им поступать. Европейский союз занял такую позицию, что он просто не хочет слушать, это и делает ситуацию настолько сложной.

– Звучит не очень оптимистично. Нелегальная миграция – проблема для многих стран. Испания знает об этом. Пример последних событий показал, что некоторые европейские страны весьма радикально «решают проблему», буквально выстрелами выгоняя мигрантов к соседям. Это вряд ли укладывается в парадигму не только европейской политики, но и общечеловеческих ценностей. Почему на эти вопиющие факты закрывают глаза? Прочему молчит Европа?

– Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо видеть первопричину. И о ней говорил ваш президент Александр Григорьевич. Первопричина – это развязанные войны. И в Ливии, и в Сирии, на Ближнем Востоке, в странах Африки. Революции приводят к тому, что люди бегут. Но когда они сталкиваются с закрытыми границами, как мы видели недавно в Литве, случается и такое. В данном случае Европа не заинтересована об этом говорить. И там хватает проблем, которые политики хотели бы скрыть – это часть такой империалистической политики.

– В одном из интервью вы говорили, что с первого дня прихода Лукашенко к власти главным спонсором любых протестных активностей был и остаётся фонд Сороса. А недавно появились и доказательства причастности этого фонда к белорусским протестам, как и к целому ряду революций, начиная с «бархатных». Кому-то это всегда выгодно, но речь о меньшинстве, что ждёт в результате такого вмешательства большинство людей?

– Не нужно забывать, что за всей этой нестабильностью стоят и фонд Джорджа Сороса, и Белый дом, и Госдеп, и НАТО. С этими «цветными революциями» лицо Сороса стало видимым. Цель – привести к власти того президента или тех управленцев, которые отвечают интересам спонсоров протестов. Даже в Евросоюзе, даже в рамках правительств стран ЕС существуют фонды, неправительственные организации, которые формально отделены от власти, имеют свои капиталы, экспертов, политологов, которые изучают проблемы. Если мы говорим о протестах в Беларуси, мы увидим здесь результат работы тех самых некоммерческих организаций. В качестве примера вспомним революцию в Украине. Сейчас мы видим её результаты: вопиющая нестабильность, большой разрыв между бедными и богатыми, вывоз ценностей. Цель организаторов революций – обогатиться самим.

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