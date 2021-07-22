Президент не сможет издавать декреты, лимит – два срока. Рассказываем, какие еще предложения внесла Конституционная комиссия

Источник материала: ОНТ

В Минске прошло очередное заседание Конституционной комиссии – девятое. И сегодня определились с предложениями по изменению Основного Закона. Пока это базовый текст новой Конституции, который будет направлен Президенту для дальнейшей корректировки. Готовы ли белорусы к активному партийному строительству? Как будет работать новый правозащитный институт? И как комиссия в целом намерена изменить политическую, общественную и даже персональную жизнь людей?





Начать путь конституционных изменений комиссия намерена с преамбулы. Больше прав белорусам. Теперь – и на сохранение национальной самобытности и суверенитета в желании процветания, благополучия и независимости. А в качестве опоры – духовные и культурные традиции. Итог работы Конституционной комиссии на данном этапе в цифрах такой: изменения внесены в 59 статей, две – исключены, появятся 16 новых.

Гарантом Конституции останется Президент. Но вот требования к кандидату новые. Не моложе 40 лет, без иностранного гражданства. Должен прожить в Беларуси как минимум 20 лет до того, как захочет баллотироваться. Не сможет издавать декреты, будучи на посту. Лимит – два срока. Брать деньги на кампанию у иностранных фирм или граждан не получится. А вот выразить недоверие Президенту сможет Всебелорусское народное собрание уже в новом статусе.

Пётр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии: «До настоящего времени Всебелорусское собрание выполняло функцию совещательного органа в выработке важных направлений, в решении задач государства и общества. Закрепление конституционного статуса Всебелорусского собрания означает, что этому органу придаются конституционно-властные полномочия. И задача состоит в том, чтобы сложившуюся систему деятельности государственной власти в нашей стране не нарушить, а этот орган выполнял определенную стабилизирующую роль в системе государственной власти».

Новый конституционный статус может получить и ЦИК как независимый орган. Избирать депутатов в местные советы и Палату представителей предлагают в Единый день голосования. Мотивация простая – меньше затрат. А вот доверить законодательную власть партиям белорусы пока не готовы. Но если ситуация изменится, основы уже будут.

Екатерина Речиц, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований: «Мы такой вариант предложили, чтобы убрать из Конституции формулировки, ограничивающие избирательную систему только лишь мажоритарной избирательной системой. То есть мы убираем прямые указания на мажоритарный тип. Соответственно, когда общество созреет к тому, чтобы политическим партиям предоставить больший вес в принятии решений и в определении политической жизни страны, соответственно, Конституция будет к этому предрасполагать».

Участники комиссии подчёркивают, что обновлённый Основной Закон должен сохранить достигнутое, но в то же время учитывать перспективу. Об этом говорил и Александр Лукашенко на майской встрече с руководителями комиссии. А предложений было много. Это и долг молодёжи сохранить страну, и изменения в расписании и сроках работы парламента – с четырёх до пяти лет.

Егор Макаревич, председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Корректировка проведения сессий Национального собрания. Предполагается устанавливать больший срок проведения этой сессии. Это техническая норма, но она важна для действующих парламентариев. Много было предложений от граждан по изменению возрастного ценза по избранию непосредственно в наши органы законодательной представительной власти. Они не были поддержаны, потому как мнения расходились. Возрастные цензы остаются прежними для избрания и в Палату представителей, и в органы местного самоуправления».

Комиссия намерена создать и новый правозащитный институт: ввести должность уполномоченного по правам человека.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Предполагается, что это лицо, которое наделяется определёнными полномочиями. Оно назначается Президентом, к нему предъявляются специальные требования. Это лицо – компетентное, профессиональное, имеющее надлежащий опыт, способное проводить анализ состояния правовой защиты, анализ тех проблемных вопросов, которые нужно доводить, по каким необходимо принимать решения, выходить с предложениями к органам компетентным и тем, кто уполномочен на решение тех или иных вопросов».

Это достаточно прогрессивный институт. А вот подход к семье предлагается традиционный: закрепить понятия брака как союза мужчины и женщины.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «В большей степени, я даже скажу, что это были предложения, которые поступали нам от наших граждан о сохранении семейных ценностей, семейных традиций. Вот совсем недавно мы собрали Совет старейшин, которые тоже подчеркнули правильность этого тезиса в Конституции нашей страны».

Участники комиссии намерены заложить и новые основы конституционного строя. В случае угрозы суверенитету или территориальной целостности мы вправе задействовать коллективную оборону. А героический подвиг белорусского народа в годы войны не забудется.

Артём Пухов, заместитель декана юридического факультета БГУ: «Сегодня в мире существует тенденция изменения конституционного законодательства. Беларусь – это не первая страна, где проходит конституционная реформа. Слишком быстро и динамично развиваются общественные отношения, которые требуют отражения, закрепления в Основном Законе страны».

И предлагаемые изменения не конечны. Формулировки могут шлифоваться и дальше. Подготовленный текст Конституции комиссия направят Главе государства для перехода на следующий этап.

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