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Президент не сможет издавать декреты, лимит – два срока. Рассказываем, какие еще предложения внесла Конституционная комиссия
Источник материала: ОНТ
В Минске прошло очередное заседание Конституционной комиссии – девятое. И сегодня определились с предложениями по изменению Основного Закона. Пока это базовый текст новой Конституции, который будет направлен Президенту для дальнейшей корректировки. Готовы ли белорусы к активному партийному строительству? Как будет работать новый правозащитный институт? И как комиссия в целом намерена изменить политическую, общественную и даже персональную жизнь людей?
Начать путь конституционных изменений комиссия намерена с преамбулы. Больше прав белорусам. Теперь – и на сохранение национальной самобытности и суверенитета в желании процветания, благополучия и независимости. А в качестве опоры – духовные и культурные традиции. Итог работы Конституционной комиссии на данном этапе в цифрах такой: изменения внесены в 59 статей, две – исключены, появятся 16 новых.
Гарантом Конституции останется Президент. Но вот требования к кандидату новые. Не моложе 40 лет, без иностранного гражданства. Должен прожить в Беларуси как минимум 20 лет до того, как захочет баллотироваться. Не сможет издавать декреты, будучи на посту. Лимит – два срока. Брать деньги на кампанию у иностранных фирм или граждан не получится. А вот выразить недоверие Президенту сможет Всебелорусское народное собрание уже в новом статусе.
Новый конституционный статус может получить и ЦИК как независимый орган. Избирать депутатов в местные советы и Палату представителей предлагают в Единый день голосования. Мотивация простая – меньше затрат. А вот доверить законодательную власть партиям белорусы пока не готовы. Но если ситуация изменится, основы уже будут.
Участники комиссии подчёркивают, что обновлённый Основной Закон должен сохранить достигнутое, но в то же время учитывать перспективу. Об этом говорил и Александр Лукашенко на майской встрече с руководителями комиссии. А предложений было много. Это и долг молодёжи сохранить страну, и изменения в расписании и сроках работы парламента – с четырёх до пяти лет.
Комиссия намерена создать и новый правозащитный институт: ввести должность уполномоченного по правам человека.
Это достаточно прогрессивный институт. А вот подход к семье предлагается традиционный: закрепить понятия брака как союза мужчины и женщины.
Участники комиссии намерены заложить и новые основы конституционного строя. В случае угрозы суверенитету или территориальной целостности мы вправе задействовать коллективную оборону. А героический подвиг белорусского народа в годы войны не забудется.
И предлагаемые изменения не конечны. Формулировки могут шлифоваться и дальше. Подготовленный текст Конституции комиссия направят Главе государства для перехода на следующий этап.
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Президент не сможет издавать декреты, лимит – два срока. Рассказываем, какие еще предложения внесла Конституционная комиссия
В Минске прошло очередное заседание Конституционной комиссии – девятое. И сегодня определились с предложениями по изменению Основного Закона. Пока это базовый...
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