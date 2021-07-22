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Сделали заначку «на старость» – и не прогадали. История брестчанки, которая выиграла машину в рекламной игре Белагропромбанка
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем рассказывать о подготовке к 30-летию Белагропромбанка. Праздник в сентябре. Пока же банк радует клиентов новыми программами и рекламными играми.
Нина Владимировна из Бреста, уже много лет вместе с супругом являются вкладчиками Белагропробанка, когда пришел срок переоформлять вклад, шутит, сделали заначку «на старость» и не прогадали.
Настоящее чудо случилось под Новый год, когда по телевизору в программе очередного розыгрыша рекламной игры Белагропромбанка услышала свою фамилию. Через неделю новоиспеченная хозяйка новенького Geely Emgrand X7 с комфортом ехала в Брест.
Внедорожник пенсионеры решили подарить сыну. А сами продолжают участвовать в розыгрышах банка, возможно, автомобиль не последняя их удача.
Белагропромбанк беспокоится не только о своих вкладчиках. Уже более трех лет карта «Прикосновения» помогает клиентам банка совершать добрые дела, просто расплачиваясь за покупки.
Собранные денежные средства фондом «Прикосновение к жизни» будут потрачены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Еще один новый благотворительный проект – терминалы «Прикосновение». Приложив к нему карту любого банка будет совершено списание 5 рублей на помощь онкобольным детям. Все подробности этих и не только проектов Белагропромбанка на официальном сайте и в социальных сетях.
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Сделали заначку «на старость» – и не прогадали. История брестчанки, которая выиграла машину в рекламной игре Белагропромбанка
Мы продолжаем рассказывать о подготовке к 30-летию Белагропромбанка. Праздник в сентябре. Пока же банк радует клиентов новыми программами и рекламными играми. ...
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