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Сделали заначку «на старость» – и не прогадали. История брестчанки, которая выиграла машину в рекламной игре Белагропромбанка

22.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сделали заначку «на старость» – и не прогадали. История брестчанки, которая выиграла машину в рекламной игре Белагропромбанка

Мы продолжаем рассказывать о подготовке к 30-летию Белагропромбанка. Праздник в сентябре. Пока же банк радует клиентов новыми программами и рекламными играми. 

Нина Владимировна из Бреста, уже много лет вместе с супругом являются вкладчиками Белагропробанка, когда пришел срок переоформлять вклад, шутит, сделали заначку «на старость» и не прогадали.

Нина Борисюк, победитель рекламной игры Белагропромбанка: «Как раз попали под эту акцию.  Говорю мужу: "Может быть, и повезет". Он ответил: "Ай, это розыгрыш". А еще были у сестры, говорю: "Моя машина на подходе". А они смеются с меня».

Настоящее чудо случилось под Новый год, когда по телевизору в программе очередного розыгрыша рекламной игры Белагропромбанка услышала свою фамилию. Через неделю новоиспеченная хозяйка новенького Geely Emgrand X7 с комфортом ехала в Брест.

Внедорожник пенсионеры решили подарить сыну. А сами продолжают участвовать в розыгрышах банка, возможно, автомобиль не последняя их удача.

Нина Борисюк, победитель рекламной игры Белагропромбанка: «Благодаря банку – организовал такие акции. Я всё время говорю: "Никогда деньги не держите дома, положите на счет, в банк, где-то вкладывайте, чтобы деньги двигались"».

Белагропромбанк беспокоится не только о своих вкладчиках. Уже более трех лет карта «Прикосновения» помогает клиентам банка совершать добрые дела, просто расплачиваясь за покупки.

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка:  «Карта "Прикосновения" от Белагропромбанка специально создана для людей с большим сердцем. Это благотворительная карточка, которая позволяет совершать безналичные платежи, позволяет совершать все операции, при этом помогая людям».

Собранные денежные средства фондом «Прикосновение к жизни» будут потрачены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Механика очень проста. При совершении безналичной операции 0,3% от этой операции перечисляется в фонд "Прикосновение к жизни". Банк в свою очередь удваивает и тоже 0,3% перечисляет в этот фонд».

Еще один новый благотворительный проект – терминалы «Прикосновение». Приложив к нему карту любого банка будет совершено списание 5 рублей на помощь онкобольным детям.  Все подробности этих и не только проектов Белагропромбанка на официальном сайте и в социальных сетях.

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Теги: Брест
 
 
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Мы продолжаем рассказывать о подготовке к 30-летию Белагропромбанка. Праздник в сентябре. Пока же банк радует клиентов новыми программами и рекламными играми. ...
 
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