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Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной планете

22.07.2021 06:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марсоход НАСА Perseverance закончил тестирование инструментов, и приступил к выполнению своей основной задачи - поиску признаков жизни на Красной планете. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 18 февраля этого года, после почти семи месяцев полета, и совершил посадку в кратере Езеро.

Основной рабочий элемент марсохода — двухметровая роботизированной руке, на которой размещено множество приборов, главный из которых — литохимический рентгеновский анализатор PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света он будет анализировать состав горных пород, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения в них признаков прошлой микробной жизни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и...
 
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