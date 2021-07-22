Источник материала: Myfin



​Что было и что станет с белорусским рублем?

Что происходит сейчас?



21 июня стало известно, что Европейский Союз расширил санкции против Беларуси. Теперь под санкционным давлением находятся целые сектора белорусской промышленности: в частности, калийная и нефтяная. Ограничения также коснулись автопроизводителей «МАЗ» и «БелАЗ» и «Белаэронавигация». Белорусский рубль в первые недели отреагировал на происходящее достаточно спокойно, снизившись к доллару и евро менее чем на 1% к началу второго полугодия. Чтобы понять, что будет происходить с национальной валютой Беларуси в ближайшем будущем, вспомним основные санкции против Республики, которые пришлись на новейшую историю государства.

Что было раньше?

Впервые санкции против Беларуси были введены 15 сентября 1997 года. Ограничения не носили экономического характера и касались в первую очередь изменения формата отношений в Минском. Также было приостановлено действие договора о сотрудничестве. С сентября по декабрь 1997 года курс белорусского рубля к доллару опустился с отметки 27 500 до примерно 30 000. Впрочем, это было скорее продолжением тренда, начавшегося намного раньше в условиях сложной экономической ситуации.

9 июля 1998 года были введены новые санкции в виде визовых ограничений против Александра Лукашенко и 130 высших государственных лиц. Валютные последствия этих санкций прошли незамеченными на фоне российского финансового кризиса, который затронул и экономику Беларуси.

С сентября 2004 года по 2005 год вновь вводились различные запреты, касающиеся въезда белорусских чиновников на территорию Евросоюза.

13 октября 2008 ЕС принял решение о приостановлении ограничительных мер, которое регулярно продлевалось и действовало до 2011 года. За этот краткий период существования без каких-либо серьезных санкций со стороны Евросоюза курс белорусского рубля к доллару снизился с 2150 до 3146 в мае 2011. За этим последовали известные события девальвации рубля, причины которой, вероятнее всего, не связаны с санкциями со стороны стран Европы.

В промежутке между 2011 и 2015 годами ЕС несколько раз принимал персонализированные санкции против отдельных лиц и компаний. Список регулярно корректировался и на пике включал 243 фамилии и 29 наименований юридических лиц. Затем с 2015 по 2020 годы санкции практически не действовали, вплоть до событий августа прошлого года.

Что будет дальше?

Анализ событий последний 25 лет демонстрирует, что сами по себе санкции ЕС ранее не оказывали серьезного влияния на курс белорусского рубля. Куда более значимыми являются мировые финансовые кризисы и негативные ожидания населения, например, связанные с потенциальным дефицитом тех или иных товаров.

Однако, нельзя не отметить, что в июне 2021 был принял первый пакет именно секторальных санкций, то есть таких, которые распространяются на целые сектора белорусской экономики. В этом положении дальнейшее развитие ситуации зависит в первую очередь от того, как быстро и где именно страна сможет найти новых покупателей. Пока, нынешние небольшие колебания курса белорусского рубля внушают определенные надежды. Однако, действие санкций может иметь отложенный эффект, и их результат мы почувствуем, но далеко не сразу.

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