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Тайм-аут в работе сроком до года. Реально ли такое для белорусов?
Источник материала: Myfin
О чем вообще речь?
Слово «саббатикал» похоже на «субботу», и то, и другое восходит к определению «шаббат» – одному из главных понятий иудейской традиции. В «день субботний» Закон Моисеев предписывал отдыхать, а в одной из первых частей Закона, Левите – книге, написанной где-то 3,5 тысячи лет назад – было еще указание на «субботний год». В этот год предписано дать отдых земле, не пахать, не сеять, а питаться запасами прошлого урожая и тем, что вырастет само без человеческого труда. В субботний год иногда даже не требовали возврата долгов.
Что такое саббатикал на современный лад?
Современный саббатикал религиозного смысла не имеет, хотя некоторая преемственность все-таки угадывается. Предполагается, что в это время нужно максимально дистанцироваться от работы, но обратиться к высшим материям: самосовершенствованию, добрым делам, приведению в порядок внутреннего мира, образованию и т.д.
Что-то похожее на саббатикал появилось в западном мире относительно недавно. В конце 19 века Гарвадский университет стал давать профессорам, отслужившим 6 лет, отпуск на 1 год с сохранением половины жалования. Но тратить это время следовало на научные труды.
Прошло еще почти 100 лет пока идеей саббатикала заинтересовался бизнес. И это был скорее вынужденный интерес. Быстрое развитие и гонка за прибылью слишком нагружали нервную систему работников динамичных компаний. Они не успевали восстановиться за обычный отпуск в 2-3 недели. Наступало профессиональное выгорание, когда при сохранении физического здоровья сотрудник терял мотивацию и личную эффективность.
Одним из первых, еще в 1977 году, длинные отпуска сотрудникам стал давать МакДональдс. Его стиль начали копировать. Сейчас длинные отпуска, от 2 месяцев до 1 года, предлагает почти треть американских компаний, и не только гиганты вроде Google, Intel и IBM, но и малый бизнес, чаще всего в высокотехнологичных отраслях.
Совсем недавно эстафету переняли банки. В 2017 году Bank of America предложил от 4 до 6 недель дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам, отработавшим более 10 лет: после 10 лет – 4 недели, после 20 лет – 5 недель, после 35 лет – 6 недель. Сроки не «гарвардские», но учтите ритм банковской отрасли. В 2020 году, как раз в момент ковидных ограничений, длительные отпуска стал давать Сити-Банк. Отработавшие в компании 5 лет, могут получить 12 недель дополнительного отпуска с сохранением 25% заработка. А если они займутся волонтерской работой, то
Саббатикал появился даже в известной своим трудоголизмом Японии, в Австралии каждому отработавшему в одной фирме 15 лет, положено дать оплачиваемый отпуск на 3 месяца.
А зачем это надо?
Проблемы переработки, перегрузки, выгорания были и раньше. Деньги на длительные отпуска в развитых странах тоже давно есть. Но популярность саббатикала пришла только сейчас. Этому есть несколько причин.
Современная экономика страдает от избытка труда, также, как от избытка денег. Банки развитых стран принимают деньги во вклады по нулевым и даже отрицательным ставкам. Эти же страны экспериментируют с 4-дневной рабочей неделей, чтобы люди работали меньше, но не стали безработными.
Вторая причина – быстрые перемены. То, что раньше внедрялось десятилетиями, сейчас появляется за несколько лет и стремительно устаревает. Именно поэтому саббатикал популярен в самых инновационных и быстро меняющихся сферах.
Предполагается, что саббатикал спасает от выгорания.
Плюсы для сотрудника понятны. А почему на него соглашаются работодатели? Для них это вынужденная и недешевая практика: если две недели организация может проработать без специалиста, то на 6-12 месяцев приходится брать замену или серьезно перераспределять функции. Но, например, предоставление саббатикала по выслуге лет, дает лишний повод удержать нужного сотрудника.
Саббатикал пришел в Россию, а что с этим в Беларуси?
Недавно саббатикал подошел вплотную к белорусским границам: чуть больше месяца назад российский Сбер разрешил отпуск сроком от 1 месяца до 1 года, без оплаты, но с сохранением места. Что делать во время этого отпуска не оговаривается – можно пройти обучение, написать научную работу или просто отдохнуть. Примечательно, что прервать саббатикал можно в любое время.
В Беларуси же о саббатикале знают в основном в теории.
Елена Ленько, основатель консалтинговой компании ПерсоналИнвест, вспомнила всего два случая применения саббатикала на практике: «Это были сотрудники высокого уровня из числа тех, кого трудно заменить. Причиной стало как раз профессиональное выгорание. Руководство компаний пошло навстречу, предоставив работникам отпуска в несколько месяцев с сохранением места и частичной оплатой».
Что касается перспектив этого явления в будущем, то эксперт считает, что «в чистом виде, с оплатой и сохранением должности, это актуально скорее для работников самого высокого уровня, которые особенно много значат для компании. В иных случаях большинство работодателей могут согласиться только на неоплачиваемый отпуск без гарантии сохранить место».
Большинству компаний не позволяет внедрять такие меры в первую очередь экономическая составляющая: не каждый наниматель может держать место несколько месяцев или год, не получая прибыли, да и не каждый работник имеет «золотой запас», чтобы столько жить без зарплаты. Словом, хотите перезагрузиться – копите деньги, увольняйтесь, а потом ищите работу снова.
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Какой работник не мечтает о саббатикале? Для тех, кто не в курсе, поясним: саббатикал длительный отпуск, чаще всего от 2 месяцев до 1 года. По сути, это время, когда вы...
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