Тайм-аут в работе сроком до года. Реально ли такое для белорусов?

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О чем вообще речь?

Слово «саббатикал» похоже на «субботу», и то, и другое восходит к определению «шаббат» – одному из главных понятий иудейской традиции. В «день субботний» Закон Моисеев предписывал отдыхать, а в одной из первых частей Закона, Левите – книге, написанной где-то 3,5 тысячи лет назад – было еще указание на «субботний год». В этот год предписано дать отдых земле, не пахать, не сеять, а питаться запасами прошлого урожая и тем, что вырастет само без человеческого труда. В субботний год иногда даже не требовали возврата долгов.

Что такое саббатикал на современный лад?

Современный саббатикал религиозного смысла не имеет, хотя некоторая преемственность все-таки угадывается. Предполагается, что в это время нужно максимально дистанцироваться от работы, но обратиться к высшим материям: самосовершенствованию, добрым делам, приведению в порядок внутреннего мира, образованию и т.д.



Фото с сайта pixabay.com

Что-то похожее на саббатикал появилось в западном мире относительно недавно. В конце 19 века Гарвадский университет стал давать профессорам, отслужившим 6 лет, отпуск на 1 год с сохранением половины жалования. Но тратить это время следовало на научные труды.

Прошло еще почти 100 лет пока идеей саббатикала заинтересовался бизнес. И это был скорее вынужденный интерес. Быстрое развитие и гонка за прибылью слишком нагружали нервную систему работников динамичных компаний. Они не успевали восстановиться за обычный отпуск в 2-3 недели. Наступало профессиональное выгорание, когда при сохранении физического здоровья сотрудник терял мотивацию и личную эффективность.

Одним из первых, еще в 1977 году, длинные отпуска сотрудникам стал давать МакДональдс. Его стиль начали копировать. Сейчас длинные отпуска, от 2 месяцев до 1 года, предлагает почти треть американских компаний, и не только гиганты вроде Google, Intel и IBM, но и малый бизнес, чаще всего в высокотехнологичных отраслях.

Совсем недавно эстафету переняли банки. В 2017 году Bank of America предложил от 4 до 6 недель дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам, отработавшим более 10 лет: после 10 лет – 4 недели, после 20 лет – 5 недель, после 35 лет – 6 недель. Сроки не «гарвардские», но учтите ритм банковской отрасли. В 2020 году, как раз в момент ковидных ограничений, длительные отпуска стал давать Сити-Банк. Отработавшие в компании 5 лет, могут получить 12 недель дополнительного отпуска с сохранением 25% заработка. А если они займутся волонтерской работой, то получат 4 недели с сохранением 100% зарплаты. Правда, не обошлось без современных тенденций: отпуск дают как целевой кредит – сотруднику нужно объяснить, на что он потратит время, а где-то даже составить письменный план.

Саббатикал появился даже в известной своим трудоголизмом Японии, в Австралии каждому отработавшему в одной фирме 15 лет, положено дать оплачиваемый отпуск на 3 месяца.

А зачем это надо?

Проблемы переработки, перегрузки, выгорания были и раньше. Деньги на длительные отпуска в развитых странах тоже давно есть. Но популярность саббатикала пришла только сейчас. Этому есть несколько причин.



Фото с сайта pixabay.com

Современная экономика страдает от избытка труда, также, как от избытка денег. Банки развитых стран принимают деньги во вклады по нулевым и даже отрицательным ставкам. Эти же страны экспериментируют с 4-дневной рабочей неделей, чтобы люди работали меньше, но не стали безработными.

Вторая причина – быстрые перемены. То, что раньше внедрялось десятилетиями, сейчас появляется за несколько лет и стремительно устаревает. Именно поэтому саббатикал популярен в самых инновационных и быстро меняющихся сферах.

Предполагается, что саббатикал спасает от выгорания.

Плюсы для сотрудника понятны. А почему на него соглашаются работодатели? Для них это вынужденная и недешевая практика: если две недели организация может проработать без специалиста, то на 6-12 месяцев приходится брать замену или серьезно перераспределять функции. Но, например, предоставление саббатикала по выслуге лет, дает лишний повод удержать нужного сотрудника.

Саббатикал пришел в Россию, а что с этим в Беларуси?

Недавно саббатикал подошел вплотную к белорусским границам: чуть больше месяца назад российский Сбер разрешил отпуск сроком от 1 месяца до 1 года, без оплаты, но с сохранением места. Что делать во время этого отпуска не оговаривается – можно пройти обучение, написать научную работу или просто отдохнуть. Примечательно, что прервать саббатикал можно в любое время.









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В Беларуси же о саббатикале знают в основном в теории.

Елена Ленько, основатель консалтинговой компании ПерсоналИнвест, вспомнила всего два случая применения саббатикала на практике: «Это были сотрудники высокого уровня из числа тех, кого трудно заменить. Причиной стало как раз профессиональное выгорание. Руководство компаний пошло навстречу, предоставив работникам отпуска в несколько месяцев с сохранением места и частичной оплатой».

Что касается перспектив этого явления в будущем, то эксперт считает, что «в чистом виде, с оплатой и сохранением должности, это актуально скорее для работников самого высокого уровня, которые особенно много значат для компании. В иных случаях большинство работодателей могут согласиться только на неоплачиваемый отпуск без гарантии сохранить место».

Большинству компаний не позволяет внедрять такие меры в первую очередь экономическая составляющая: не каждый наниматель может держать место несколько месяцев или год, не получая прибыли, да и не каждый работник имеет «золотой запас», чтобы столько жить без зарплаты. Словом, хотите перезагрузиться – копите деньги, увольняйтесь, а потом ищите работу снова.

