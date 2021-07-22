Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита

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Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.





«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.





пишет udf.name, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе. Чжан Ханьхуэй выразил надежду,udf.name, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.





Напомним, Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.





Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.