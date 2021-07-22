В «Беларусбанке» предупредили о технических работах 24 и 25 июля. Какие операции будут недоступны клиентам?









пишет blizko.by. В нем говорится что, «в связи с необходимостью проведения технологических работ ОАО «АСБ Беларусбанк» в период времени 24.07 с 23:00 до 25.07.2021 07:00 в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов),blizko.by.





Также в период времени 25.07.с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами».



