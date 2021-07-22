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Венгрию предложили исключить из Евросоюза

22.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким образом глава МИД Люксембурга предлагает "избавиться" от Орбана и решить проблемы с законами и властями страны.



В Люксембурге выступили с инициативой провести референдум относительно дальнейшего членства Венгрии в ЕС, пишет korrespondent.net. Такое предложение озвучил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

"Следует провести референдум в ЕС по вопросу, хотите ли вы терпеть Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет - решительно нет", - сказал Ассельборн.

Референдумов в масштабах ЕС пока не существует, но, по мнению Ассельборна, следует подумать об их внедрении.

"Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства - включая процедуру седьмой статьи для лишения их права голоса в ЕС - закончились бы одним махом", - добавил министр.

Ранее власти Венгрии инициировали референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

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Таким образом глава МИД Люксембурга предлагает "избавиться" от Орбана и решить проблемы с законами и властями страны.
 
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