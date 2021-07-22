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ПСЖ рассчитывает купить Поля Погба у "Манчестер Юнайтед" за 50 млн евро
Источник материала: Партизан
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может покинуть команду в это трансферное окно.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail, клуб раздумывает над продажей 28-летнего футболиста, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт француза истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.
За ситуацией с Погба следит "Пари Сен-Жермен". Клуб рассчитывает приобрести хавбека этим летом за 50 млн евро,
В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может покинуть команду в это трансферное окно.
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