Суд не отпустил из-под стражи журналиста Игоря Ильяша





Игорь Ильяш / Еврорадио​





Ильяша задержали в Минске 16 июля. В чём его подозревают, неизвестно. Известно лишь, что он задержан по уголовному делу.





20 июля правозащитники признали его политзаключённым.





Его жена — журналистка "Белсата" Екатерина Андреева, осуждённая с Дарьей Чульцовой за репортаж с "Площади Перемен".