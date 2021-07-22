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Суд не отпустил из-под стражи журналиста Игоря Ильяша

22.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд отказался отпустить журналиста Игоря Ильяша. Жалобу на задержание рассматривал судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич. Об этом сообщил брат журналиста.


Игорь Ильяш / Еврорадио​

Ильяша задержали в Минске 16 июля. В чём его подозревают, неизвестно. Известно лишь, что он задержан по уголовному делу.

20 июля правозащитники признали его политзаключённым. 

Его жена — журналистка "Белсата" Екатерина Андреева, осуждённая с Дарьей Чульцовой за репортаж с "Площади Перемен".
 
Теги: Минск
 
 
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Суд отказался отпустить журналиста Игоря Ильяша. Жалобу на задержание рассматривал судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич. Об этом сообщил брат...
 
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