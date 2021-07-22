США, ЕС, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Япония обвинили власти Китая в кибератаках

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пишет dev.by, включают кибервымогательство, криптоджекинг и цифровые кражи по всему миру. Операции, за которые платят злоумышленникам в Китае, по мнению экспертов,dev.by, включают кибервымогательство, криптоджекинг и цифровые кражи по всему миру.





Один из недавних инцидентов — взлом Microsoft Exchange, через который хакеры получили доступ к серверам электронной почты примерно 30 000 организаций только в США.





В заявлении Евросоюза говорится, что эта и другие атаки были связаны с хакерскими группами, известными как Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31 (названия придумали эксперты в области кибербезопасности для отслеживания деятельности организаций).





Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что группа APT40 нацелена на «морскую промышленность и подрядчиков военно-морской обороны в США и Европе», в то время как APT30 нападает на «государственные учреждения, включая парламент Финляндии в 2020 году».





«Атака на серверы Microsoft Exchange — серьёзный пример злонамеренного действия в киберпространстве со стороны китайских государственных деятелей», — сказал операционный директор NCSC Пол Чичестер в заявлении для прессы.





Американское министерство юстиции уже выдвинуло уголовные обвинения четырём хакерам, которых предположительно спонсируют власти Китая, за «многолетнюю кампанию, нацеленную на иностранные правительства и организации в ведущих секторах, включая морскую промышленность, авиацию, оборону, образование и здравоохранение, по меньшей мере, в десяти странах». В Белом доме при этом пояснили, что совместно с союзниками и партнёрами США «не исключают дальнейших действий по привлечению КНР к ответственности».





Пекин резко отреагировал на обвинения в кибератаках. Китайские дипломаты в ЕС, Великобритании, Канаде, Норвегии и Новой Зеландии выступили накануне с заявлениями, в которых обвинения были названы «беспочвенными» и «намеренно клеветническими».





«Китай призывает Канаду отказаться от менталитета времён холодной войны и идеологических предрассудков (. . .), остановить политические манипуляции и прекратить нападения и преднамеренную клевету на Китай», — заявили в посольстве Пекина в Оттаве.





Представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь подчеркнул, что «претензии небольшого числа стран не представляют международное сообщество» и призвал США прекратить собственные кибератаки против его страны.





Отношения США и Китая переживают не лучшие времена. Вашингтон и Пекин не проводили встреч на высшем уровне с марта, когда на Аляске резко оборвались переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и китайским внешнеполитическим чиновником Ян Цзечи.











