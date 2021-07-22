К объявившей голодовку журналистке «Радыё Свабода» не может попасть адвокат

Источник материала: Салiдарнасць

К журналистке Иннесе Студзинской, которая была задержана 16 июля, до сих пор не может попасть адвокат, хоть все необходимые документы были переданы в СК в день ее задержания, сообщает Радыё Свабода .





Фото «Радыё Свабода»

Три журналиста СМИ Иннеса Студзинская, Олег Груздилович и Алесь Дащинский были задержаны 16 июля.

Срок нахождения под стражей им продлили на 10 дней. Родным и коллегам до сих пор неизвестно, что им вменяют в вину.

21 июля, только к одному журналисту — Алесю Дащинскому — смогла попасть адвокат. Встреча в изоляторе длилась полтора часа. Во время нее адвокат и ее подзащитный обсудили стратегию защиты, адвокат объяснила журналисту положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса.

Алесь попросил передать ему средства гигиены, одежду, воду и витамины.

Как стало известно 20 июля, Студзинская объявила в СИЗО голодовку. Продолжает ли она ее и как себя чувствует — неизвестно.

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