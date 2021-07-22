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Лукашенко обвинил Европу в развязывании третьей мировой войны

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Европа ведет гибридную войну против Беларуси и тем самым увеличивает опасность возникновения третьей мировой войны. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

— Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны. Об этом уже говорят все, даже не эксперты, Даже обычные люди это понимают, — заявил он, сообщает Zerkalo.io.

По словам Лукашенко, все это происходит не по воле простых людей Литвы, Польши, Украины, Германии.

— Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, — это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами — это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть, — заявил Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что введение санкций «против наших людей — две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее и против предприятий» было ожидаемым и страна к ним подготовилась. В результате, за первое полугодие прирост ВВП составил 3,5% — больше, чем было запланировано в прошлом году.

—  Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость еще нам могут подбросить и готовимся к этому, — заявил он.

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«Европейский союз, Западная Европа прежде всего, — это колониальные государства».
 
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