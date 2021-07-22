Львовский: «Если бы в Китае условия для белорусского экспорта были лучше, мы бы давно уже это использовали»

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Аналитик — об отрицательном сальдо и перенаправлении белорусских товарных потоков на Восток.





На фоне санкций Евросоюза белорусские власти пытаются переориентировать товарные потоки на другие рынки, а также еще более интенсивно сотрудничать с Россией и Китаем. Однако основной дефицит в торговле образуется как раз с РФ и КНР.

Откуда взялось отрицательное сальдо и получится ли у чиновников реализовать новые планы, «Филин» спросил у старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского.

— Это 2021 год, локальное маленькое белорусское экономическое чудо начиналось с резкого роста экспорта, а импорт затормаживал. Сейчас он выровнялся и даже превысил экспорт.

В отрицательном сальдо нет ничего критического, это не означает конец экономики или конец страны. Тут, скорее, было не совсем нормально, когда у нас сначала попер экспорт, а импорт сильно отставал.

Кстати говоря, экспорт в текущем году сильно увеличился по сравнению с предыдущим, а по некоторым товарным группам были побиты исторические рекорды. Сейчас в Беларуси очень благоприятная внешняя конъюнктура, экспорт заметно вырос в Россию и в группу стран, которые не входят в СНГ. Многие из них — это как раз европейский рынок.

Поэтому потенциальные расширенные санкции от ЕС и потенциальные новые санкции, которые могут ввести США, ставят под угрозу экспорт в Евросоюз. И перенаправить товарные потоки в другие страны, которые меньше интересуются правами человека, это всегда золотая идея — не первый год правительство ее вынашивает.

Однако, по словам эксперта, сделать это не так просто. Ведь если бы для Беларуси были открыты специальные ниши, куда легко перенаправить товар, то это давно бы уже реализовали.

— Надо понимать, что глубину российского рынка мы практически исчерпали. Россия — самый дружественный в экономическом плане для Беларуси рынок, туда легко поставлять товары: не нужно переводить этикетки, мы находимся в одной экономической зоне ЕАЭС. Вдобавок у нас с РФ есть специальные договоры. Вряд ли остались большие ниши в России для нас, которые не были до этого уже испробованы или не были бы заняты.

То же касается Китая. С КНР у Беларуси сотрудничество ничем не хуже, чем с Европой. Только что по расстоянию дальше, но это не страшно: есть железнодорожные грузовые перевозки.

Думаю, часть экспорта удастся перенаправить, но только лишь часть и, вероятно, по меньшим ценам. Опять же, экономические законы говорят нам, что если бы в Китае были условия лучше, мы бы давно уже это использовали.

Экономист отмечает, что отдельно всегда стоит вопрос о нефтепродуктах.

— Один из главных покупателей белорусских нефтепродуктов — Украина. Она пока не присоединилась ни к каким секторальным санкциям Евросоюза. Тем не менее, отношения с Украиной у нас тоже портятся. Хоть Лукашенко и старается сдерживаться в выражениях, но время от времени проскакивают какие-то конфликтные положения.

А президент Зеленский находится между двух огней: с одной стороны, он хочет показать себя как европейский лидер, а для этого надо придерживаться стандартов ЕС и присоединиться к санкциям. С другой стороны, конечно, Зеленский не хочет использовать как альтернативу белорусским нефтепродуктам российские.

Головная боль чиновников сейчас — что делать с нашими нефтепродуктами, если Украина вдруг решит отказаться от них, хотя бы частично. Это будет большая беда. Само собой, России они не нужны, потому что Беларусь их там и закупает. А Китай вообще не рассматривается, так как он очень далеко.

Можно сказать, что какие-то перспективы для перенаправления экспорта есть, но они весьма ограниченные и вряд ли сулят возмещение всех потенциальных убытков, которые Беларусь понесет на европейском направлении, — заключил экономист.