Правозащитники признали политзаключенными еще трех человек

Еще трех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники. Также они исключили из списка журналиста Андрея Дынько.





В список находящихся под стражей лиц, преследуемых по политическим мотивам, включены Виталий Шишлов (осужден по ст. 293, 342 и 364 Уголовного кодекса на шесть лет лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках, групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции), Сергей Децук (три года лишения свободы по ст. 364 за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции) и Олег Кравцов (три года лишения свободы по ст. 342 и 309 за покушение на организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подстрекательство к умышленному приведению в непригодное для эксплуатации состояние путей сообщения, средств сигнализации и иного транспортного оборудования).