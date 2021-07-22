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Минского таксиста задержали за песню Цоя на поминках матери

22.07.2021 08:42 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске милиция задержала 58-летнего местного жителя за то, что он двумя месяцами ранее в своем авто слушал песню «Перемен» Виктора Цоя. Мужчину задержали во время поминок.

Минского таксиста задержали за песню Цоя на поминках матери

По сообщению правозащитного центра «Весна», таксист с семьей собрались дома 26 июня на 40 дней после кончины матери главы семейства.

Мужчине, когда он сидел за поминальным столом, позвонил сын и сказал, что милиционеры просят его выйти, так как его авто поцарапали и надо составить протокол. Таксиста задержали и поместили в СИЗО.

«По прибытии в РОВД на меня уже лежал протокол. Мне только сказали, что пришла жалоба от "обеспокоенного гражданина", что 1 мая я ехал на машине с песней Виктора Цоя "Перемен" и кричал "Да здравствует Беларусь"», — рассказал минчанин.

На следующий день прошел суд, на котором мужчине вменили статью о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и отправили в СИЗО на 15 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске милиция задержала 58-летнего местного жителя за то, что он двумя месяцами ранее в своем авто слушал песню «Перемен» Виктора Цоя. Мужчину задержали во время...
 
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