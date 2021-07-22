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Лукашенко заявил, что европейцы все ведут к развязыванию третьей мировой войны

22.07.2021 08:42 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы все ведут к развязыванию третьей мировой войны», — заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia 19 июля. Полная версия интервью была показана сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».

Лукашенко заявил, что европейцы все ведут к развязыванию третьей мировой войны

По мнению Лукашенко, «за провокациями, прежде всего, это абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы и не только, повестку дня эту формируют там политики».

«Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, — это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина. Последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — сказал Лукашенко.

Государства Европейского союза он назвал «колониальными», а отношения США с европейскими странами охарактеризовал как «отношения хозяина с подчиненными колониями».

Лукашенко считает, что «с ними (руководством стран ЕС. — ред.) по-хорошему невозможно, с ними невозможно по закону». «Демократия, права человека, право международное — это все слова, — сказал он. — С ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно».

Интервьюируемый заявил, что в Беларуси «задержали массу людей и установили, откуда они управлялись — с территории Германии».

По утверждению Лукашенко, «со стороны беглых белорусов, оппозиционеров ярых, даже не оппозиционеров, а экстремистов, террористов, которые сидят в Литве и в Польше, спланированы очередные провокации против Беларуси, террористического характера».

 
 
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«Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы все ведут к...
 
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