Тихановская обсудила с сенаторами координацию усилий США и ЕС в поддержке Беларуси

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская 20 июля провела встречу с двухпартийной группой сенаторов США, включая главу комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса.

«[На встрече Тихановская] обсудила, как скоординировать поддержку Беларуси между США и ЕС», - сообщает пресс-служба Тихановской.

Светлана Тихановская поблагодарила сенаторов за то, что обе партии едины в поддержке беларусов, и призвала их усиливать давление на режим, а помощь для народа Беларуси.

«Сенатор Дэн Салливан обращался к Светлане Тихановской «госпожа президент», - сказано в сообщении.

Тихановская приняла приглашение на встречу от экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

«Они… поговорили о происходящем в Беларуси, необходимости поддерживать медиа и продолжать путь к свободной Беларуси», - отмечается в сообщении.