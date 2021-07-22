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Тихановская обсудила с сенаторами координацию усилий США и ЕС в поддержке Беларуси
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская 20 июля провела встречу с двухпартийной группой сенаторов США, включая главу комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса.
«[На встрече Тихановская] обсудила, как скоординировать поддержку Беларуси между США и ЕС», - сообщает пресс-служба Тихановской.
Светлана Тихановская поблагодарила сенаторов за то, что обе партии едины в поддержке беларусов, и призвала их усиливать давление на режим, а помощь для народа Беларуси.
«Сенатор Дэн Салливан обращался к Светлане Тихановской «госпожа президент», - сказано в сообщении.
Тихановская приняла приглашение на встречу от экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт.
«Они… поговорили о происходящем в Беларуси, необходимости поддерживать медиа и продолжать путь к свободной Беларуси», - отмечается в сообщении.
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Светлана Тихановская 20 июля провела встречу с двухпартийной группой сенаторов США, включая главу комитета Сената США по международным отношениям Роберта...
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