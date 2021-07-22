МИД РБ попрыскал желчью по поводу визита Тихановской в США

Источник материала: АФН

МИД Беларуси, пристально и завистливо наблюдая за визитом Светланы Тихановской в США и уровнем ее приема в Вашингтоне, не мог удержаться от очередного комментария, вызывающего стыд за синеокую.

«Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, комментируя рабочий визит Тихановской в США.

«Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами. Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных «демократических устремлений белорусского народа». Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую «поддержку», которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США», - посетовал представитель МИД.

«На псевдо-встречах… белорусская сторона не представлена. Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории», - утверждает Глаз, а вместе с ним и МИД РБ.