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МИД РБ попрыскал желчью по поводу визита Тихановской в США

22.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси, пристально и завистливо наблюдая за визитом Светланы Тихановской в США и уровнем ее приема в Вашингтоне, не мог удержаться от очередного комментария, вызывающего стыд за синеокую.

«Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, комментируя рабочий визит Тихановской в США.

«Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами. Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных «демократических устремлений белорусского народа». Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую «поддержку», которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США», - посетовал представитель МИД.

«На псевдо-встречах… белорусская сторона не представлена. Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории», - утверждает Глаз, а вместе с ним и МИД РБ.

 
 
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МИД Беларуси, пристально и завистливо наблюдая за визитом Светланы Тихановской в США и уровнем ее приема в Вашингтоне, не мог удержаться от очередного комментария,...
 
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