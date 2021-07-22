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Украина и Польша будут противодействовать запуску "Северного потока-2"

22.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, связанного с газопроводом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау.

В заявлении отмечается, что решение о строительстве "Северного потока-2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис и кризис в сфере безопасности кризис и кризис доверия в Европе.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что любая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, наиболее сильно ощущающих на себе негативные последствия "Северного потока-2".

"К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - говорится в заявлении.

 
 
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Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для...
 
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