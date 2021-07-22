Водитель из Борисовского района показал, как можно случайно сесть в тюрьму









пишет ex-press.by. Внезапно на его пути появляется пьяный человек, от столкновения с пешеходом спасает лишь хорошая реакция. Судя по данным регистратора, это произошло 15 июля. На видео, которое пользователь с ником Dok Dok выложил в соцсетях, видно, как автомобиль двигается по дороге по деревне Бытча,ex-press.by. Внезапно на его пути появляется пьяный человек, от столкновения с пешеходом спасает лишь хорошая реакция. Судя по данным регистратора, это произошло 15 июля.









Видео "Типичный Борисов"





Несмотря на явную вину пешехода, водителя в случае ДТП все равно бы осудили. Согласно белорусским законам, именно он управляет транспортным средством повышенной опасности, доказать свою невиновность в таких случаях сложно.







