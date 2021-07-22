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Водитель из Борисовского района показал, как можно случайно сесть в тюрьму
Источник материала: Партизан
Водитель с видеорегистратором показал, насколько опасной может быть поездка по деревне в Борисовском районе в ночное время суток. И дело совсем не в скорости.
На видео, которое пользователь с ником Dok Dok выложил в соцсетях, видно, как автомобиль двигается по дороге по деревне Бытча,
Видео "Типичный Борисов"
Несмотря на явную вину пешехода, водителя в случае ДТП все равно бы осудили. Согласно белорусским законам, именно он управляет транспортным средством повышенной опасности, доказать свою невиновность в таких случаях сложно.
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Водитель с видеорегистратором показал, насколько опасной может быть поездка по деревне в Борисовском районе в ночное время суток. И дело совсем не в скорости.
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