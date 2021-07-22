ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель из Борисовского района показал, как можно случайно сесть в тюрьму

22.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Водитель с видеорегистратором показал, насколько опасной может быть поездка по деревне в Борисовском районе в ночное время суток. И дело совсем не в скорости.



На видео, которое пользователь с ником Dok Dok выложил в соцсетях, видно, как автомобиль двигается по дороге по деревне Бытча, пишет ex-press.by. Внезапно на его пути появляется пьяный человек, от столкновения с пешеходом спасает лишь хорошая реакция. Судя по данным регистратора, это произошло 15 июля.


Видео "Типичный Борисов" 

Несмотря на явную вину пешехода, водителя в случае ДТП все равно бы осудили. Согласно белорусским законам, именно он управляет транспортным средством повышенной опасности, доказать свою невиновность в таких случаях сложно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель с видеорегистратором показал, насколько опасной может быть поездка по деревне в Борисовском районе в ночное время суток. И дело совсем не в скорости.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД РБ попрыскал желчью по поводу визита Тихановской в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by