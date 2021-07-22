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В Беларуси планируют ужесточить контроль за такси

22.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров» проходит общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. Оно завершится 31 июля.




Что предлагает Минтранс? 

Ведомство хочет пересмотреть механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем введения:

регистрационных карт транспортного средства;

карты допуска водителя автомобильного транспортного средства;

карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

карты допуска диспетчера такси.

Кроме этого, Минтранс предлагает ввести определенные основания для принятия ограничительных мер и сами ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси. Кроме того, автоперевозчиков – юрлиц или ИП с наемными рабочими – могут обязать заключать трудовые договора с водителями, исключив иные формы трудоустройства. Аренду (фрахт) транспортного средства с водителем также смогут осуществлять лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Проектом предлагается внесение изменений в указ президента от 16 октября 2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.
 
 
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Проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров» проходит общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. Оно завершится 31 июля.
 
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