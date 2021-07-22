В Беларуси планируют ужесточить контроль за такси













Что предлагает Минтранс?





Ведомство хочет пересмотреть механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем введения:





регистрационных карт транспортного средства;





карты допуска водителя автомобильного транспортного средства;





карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;





карты допуска диспетчера такси.





Кроме этого, Минтранс предлагает ввести определенные основания для принятия ограничительных мер и сами ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси. Кроме того, автоперевозчиков – юрлиц или ИП с наемными рабочими – могут обязать заключать трудовые договора с водителями, исключив иные формы трудоустройства. Аренду (фрахт) транспортного средства с водителем также смогут осуществлять лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели.





Проектом предлагается внесение изменений в указ президента от 16 октября 2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.