Десять лет без права переброски

США готовы прекратить санкционную войну против стратегического российского газопровода «Северный поток-2» в рамках договоренностей с властями Германии. Но Берлин возьмет на себя обязательство добиться продления соглашения Москвы и Киева по транзиту газа еще на десять лет — до 2034 года. Для этого у Германии остается рычаг давления на Россию и «Газпром» — немецкий регулятор может не разрешить использовать «Северный поток-2» более чем наполовину.





Власти США и ФРГ, «используя рычаги влияния», намерены добиваться продления контракта по транзиту газа через Украину, срок которого истекает в 2024 году, еще на десять лет, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам многомесячных переговоров о судьбе проекта «Северный поток-2». Если же Россия будет «использовать энергию в качестве оружия» или совершит «дополнительные агрессивные действия в отношении Украины», Германия обязуется принять меры как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, включая санкции, для ограничения экспорта российской энергии в Европу.





"Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину»,— пояснила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате США.





Сделка также предусматривает создание фонда объемом не менее $1 млрд, администрируемого Германией,— средства пойдут на сокращение зависимости Украины от газа и декарбонизацию ее экономики. При этом Германия уже обязалась внести в этот фонд первый взнос в размере €150 млн. Для сравнения, Украина сейчас получает за транзит газа около $2 млрд.





При этом США, как сообщает The Washington Post, обязались не вводить против «Северного потока-2» новых санкций, а также, возможно, снять некоторые уже существующие — к примеру, закон PEESA запрещает оказывать услуги по технической сертификации газопровода (без ее прохождения труба не получит разрешение на эксплуатацию). Если США дадут исключение (waiver) сертификационной компании, это могло бы существенно упростить и ускорить запуск газопровода (см. “Ъ” от 14 июля).





Ключевой вопрос в том, как именно Германия намерена уговорить Россию продлить транзитный контракт с Украиной, который истекает 1 января 2025 года,— согласно заявлению, процесс должен начаться не позднее 1 сентября.





Канцлер Германии Ангела Меркель вечером 21 июля в телефонном разговоре уже обсудила с Владимиром Путиным возможность такого продления.





При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя просочившиеся в прессу детали договоренности, заметил иронически: «Поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление тра ита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна…» (цитата по «Интерфаксу»).





Тем не менее у Германии остается на руках важный козырь. В заявлении США и ФРГ отдельно подчеркивается, что Германия намерена соблюдать в контексте «Северного потока-2» требования Третьего энергопакета, что «включает оценку любого риска, связанного с сертификацией оператора проекта, для энергетической безопасности ЕС». Если немецкий регулятор не одобрит сертификацию проектной компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора, «Газпром» сможет претендовать не более чем на 50% мощностей трубы, что автоматически заставит его продолжать транзит через Украину для выполнения долгосрочных контрактов.





По действующему контракту «Газпром» обязан оплачивать Украине транспортные мощности в размере 40 млрд кубометров.





Проектная мощность «Северного потока-2» — 55 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, в 2017 году транзит через Украину составлял 94 млрд кубометров газа, а в 2020 году — уже 55,8 млрд кубометров. Сейчас строительство трубопровода завершено на 98%, первой нитки мощностью 27,5 млрд кубометров закончено в июне. Как сообщал глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 12 июля, уже начались испытания и сертификация, на завершение работ нужно два-три месяца. То есть первая нитка газопровода может быть введена не позднее сентября.





«Если "Газпром" и далее планирует поставлять в Европу более 200 млрд кубометров в год, то украинский газотранспортный коридор придется задействовать и после запуска "Северного потока-2"»,— отмечает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. По его мнению, «Газпром» может справедливо рассчитывать на рост поставок в Европу в этом десятилетии на фоне снижения собственной газодобычи в регионе.