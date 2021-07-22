Нефтепровод «Дружба» уже более года не дает государству дивидендов

Последний раз выплаты были по итогам четвертого квартала 2019 года — 41 копейка на акцию, то есть более 11,5 млн рублей в целом. Затем каждый раз принималось решение не выплачивать дивиденды с формулировкой: «Часть прибыли (дохода), подлежащая перечислению в бюджет, отсутствует»,Office Life.