От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Источник материала: Салiдарнасць

Ознакомились с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.





Фото mixnews.lv

Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников белорусских диппредставительств в странах Европы. Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника.

«Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству», — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? Еврорадио ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.

Германия





В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории.





Латвия





В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто.





Литва





В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.

Эстония





Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.

Великобритания





Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырёхэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!

Франция





Скромно и со вкусом расположилось белорусское посольство в Париже, где ему принадлежит четырёхэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.

Бельгия





Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.

Польша





От протестующих представителей диаспоры сотрудники белорусского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы.

Финляндия





В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.

Швеция





А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.

Сербия





Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.

Австрия





Все тайны посла Беларуси в Вене прячутся за деревьями, которые не позволяют рассмотреть отдельное здание диппредставительства.

Италия





Пальма на территории диппредставительства Беларуси в Риме не даёт послу забыть, что родина находится так далеко.

Испания





В Мадриде посольство Беларуси — один из офисов в административном здании.

Чехия





В Праге посольство вообще находится на немноголюдной окраине города.

Словакия





Аналогичная ситуация и в Братиславе.

Швейцария





А посольство в Берне с этого ракурса можно спутать с домиком скромного чиновника из Дроздов.

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Что касается всего мира, то Беларусь имеет свои представительства более чем в 50 странах.