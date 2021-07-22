ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Ознакомились с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Фото mixnews.lv

Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников белорусских диппредставительств в странах Европы. Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника. 

«Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству», — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? Еврорадио ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться. 

Германия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории.

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Латвия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто.

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Литва

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.

Эстония

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.

Великобритания

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырёхэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!

Франция

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Скромно и со вкусом расположилось белорусское посольство в Париже, где ему принадлежит четырёхэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.

Бельгия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.

Польша

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

От протестующих представителей диаспоры сотрудники белорусского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы.

Финляндия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.

Швеция

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.

Сербия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.

Австрия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Все тайны посла Беларуси в Вене прячутся за деревьями, которые не позволяют рассмотреть отдельное здание диппредставительства.

Италия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Пальма на территории диппредставительства Беларуси в Риме не даёт послу забыть, что родина находится так далеко.

Испания

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Мадриде посольство Беларуси — один из офисов в административном здании. 

Чехия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

В Праге посольство вообще находится на немноголюдной окраине города.  

Словакия

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

Аналогичная ситуация и в Братиславе.

Швейцария

От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты

А посольство в Берне с этого ракурса можно спутать с домиком скромного чиновника из Дроздов.

***

Что касается всего мира, то Беларусь имеет свои представительства более чем в 50 странах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ознакомились с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ксёндз Вячаслаў Барок: «Беларусь стала краінай, апанаванай злой воляй»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by