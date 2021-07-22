«Месть за активную позицию»: подробности обысков на Дзержинского в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Масштабная операция с проведением обысков развернулась в «протестном» доме по улице Дзержинского, 119 в Минске, сообщает Еврорадио .

С прошлой недели там хозяйничают силовики: люди в масках с рюкзаками за плечами ходят по квартирам и подъездам. Еврорадио узнало подробности у жителя дома, в чью квартиру пожаловали незваные гости с ордером.





Как понять, кто тебе стучит в двери?

— 20 июля примерно в семь часов утра позвонили в дверь, начали стучать. У меня двери в квартиру не ломали, стучали долго и упорно, но сказали, что если бы не открыл, то пришли бы с СОБРом. Думаю, пугали, — говорит мужчина. — Вроде как много к кому пришли, вокруг дома было много типичных бусов, много силовиков. Говорят, что 150 ордеров выписали на обыски.

У людей в масках с собой большие рюкзаки. Не исключено, что там может находиться оборудование для вскрытия дверей тех жильцов, которые не хотят открывать людям в балаклавах и гражданской одежде.





Утренний визит людей в масках в один из подъездов по Дзержинского, 119

— Удостоверение показывали, но так, чтобы не особо можно было прочитать. Были с постановлением об обыске, оно было подписано заместителем генерального прокурора. На ордере я не видел никакой печати — не знаю, должна она там быть или нет, — сомневается житель дома. — Статьи, по которой был обыск, то ли 298 УК РБ, «Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия», то ли 289, «Акт терроризма», я точно не рассмотрел. И хоть указаны такие статьи, но они постоянно спрашивали про флаги, искали какие-то флаги. Почему пришли ко мне — понятия не имею. Раньше нигде не светился, задержаний не было.

Жильцы дома пользуются камерами наружного наблюдения. По их словам, спустя какое-то время после начала обысков видеонаблюдение отключили. Его включили только тогда, когда всё закончилось. Вот видео с места событий — пока камеры ещё работали:

— В каком я статусе — не знаю. Во время их визита мне ничего не объявляли — подозреваемый ли я или свидетель, — продолжает мужчина. — Изъяли компьютеры, как сказали, «на экспертизу», никаких бумаг на изъятую технику не оставили. Обыск почему-то проводили сотрудники из Заводского района. Привезли меня в Московское РУВД, дали подписать предупреждение об ответственности за участие в экстремистских группах и протокол допроса. Допрашивали на предмет «участвовали ли вы в митингах», «как к власти относишься», «состоишь ли в экстремистских группах».





— Думаю, это месть за нашу активную позицию в первые полгода после выборов, — предполагает мужчина. — У нас очень долго была БЧБ-подсветка в подъездах, на крыше была наклеена большая надпись «Жыве Беларусь!», были дворовые марши.





Таким был дом на Дзержинского, 119: вид сбоку и сверху

В инстаграм-аккаунте «Товарищество Дзержинского 119» можно найти фото- и видеоотчёты местных активистов, которые украшают дом бело-красно-белыми флагами и рисуют муралы на прилегающей к дому территории.