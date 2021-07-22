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Маск и Tesla вновь обратили внимание на биткоин

22.07.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что компания может вновь начать принимать биткойны в качестве средства оплаты.

Соответствующее заявление предприниматель сделал, выступая в среду на конференции B-Word, передает ТАСС.

Маск отметил, что при получении этой криптовалюты в последнее время все больше используются возобновляемые источники энергии. По словам главы Tesla, он рассчитывает убедиться в том, что майнинг биткойна по меньшей мере на 50% опирается на экологически чистую энергетику. «Если это действительно так, Tesla, вероятнее всего, вновь начнет принимать биткойны», - приводит слова Маска агентство Рейтер.

В начале июня глава компании уже говорил о том, что Tesla вновь начнет принимать биткойны, когда получение данного вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым. В начале этого года Tesla объявила о том, что вложила 1,5 млрд долларов в биткойны и начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты своей продукции. Однако уже в мае Маск заявил, что Tesla приостанавливает прием биткойнов из-за того, что методы получения этой криптовалюты не являются экологически чистыми.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что компания может вновь начать принимать биткойны в качестве средства оплаты.
 
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