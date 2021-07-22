БПС-Сбербанк запустил кредит на Geely Atlas Pro смотрим условия и расчеты по погашению

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Об условиях



Кредит предоставляется на новые автомобили марки Geely, приобретаемые для дальнейшего личного пользования, реализуемые официальными дилерами на территории Республики Беларусь, уточнили в банке.

Минимальный размер кредита: 5000 белорусских рублей.

Максимальный размер кредита: до 90% (включительно) стоимости автомобиля.

Срок кредита: до 7 лет.

Обеспечение: залог автомобиля.

Основные параметры



В БПС-Сбербанке пояснили основные параметры программы «Автокредит GEELY со Сбербанком».

Пониженная процентная ставка 7% годовых действует первые два или три года, это зависит от доли внесенных собственных средств. После льготного периода процентная ставка будет установлена на уровне ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 9,02 процентного пункта. Напомним, что ставка рефинансирования повысилась с 21 июля 2021 года и составляет 9,25% годовых. При изменении ставки рефинансирования новая процентная ставка за пользование кредитом устанавливается с даты, когда начинает действовать новая ставка рефинансирования.

Процентные ставки за пользование кредитом с 21 июля 2021 года:

7% годовых первые 2 года при участии собственными денежными средствами не менее 10% от стоимости автомобиля, начиная с 3-го года 18,27% (ставка рефинансирования плюс 9,02 процентного пункта);

при участии собственными денежными средствами не менее от стоимости автомобиля, начиная с 3-го года (ставка рефинансирования плюс 9,02 процентного пункта); 7% годовых первые 3 года при участии собственными денежными средствами не менее 25% от стоимости автомобиля, начиная с 4-го года 18,27% (ставка рефинансирования плюс 9,02 процентного пункта).

Пример расчета погашения кредита для авто стоимостью 62,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации, как сообщалось, цены на новый автомобиль Geely Atlas Pro находятся в диапазоне от 62,9 тыс. рублей (комплектация Comfort, передний привод, 6-ступенчатая АТ) до 74,9 тыс рублей (Flagship с люком, полный привод, 7-ступенчатая АТ).

Приведем пример расчетов банка по выплатам для более доступной по цене комплектации (авто за 62,9 тыс. рублей).

Ежемесячные платежи при аннуитетном способе погашения кредита составят:

- при действии сниженной процентной ставки (7% годовых) в течение первых 2 лет:

Расчеты БПС-Сбербанка для Myfin.by

- при действии сниженной процентной ставки (7% годовых) в течение первых 3 лет:

Расчеты БПС-Сбербанка для Myfin.by