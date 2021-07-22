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Таможенники Литвы задержали контрабандные белорусские сигареты на миллион евро

22.07.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июля литовские таможенники перехватили очередную партию контрабандных беларусских сигарет в пункте пропуска «Райгардас» (пункт пропуска «Привалка» со стороны Гродненской области). Это произошло всего через три дня после того, как еще более крупная партия, также замаскированная под древесину, была обнаружена на том же посту. Об этом сообщает литовская таможня.



При проверке грузового автомобиля, который по документам должен был перевозить 21,5 тонну древесноволокнистых плит в адрес каунасской компании, были обнаружены сигареты Minsk Capital MS белорусского производства.

По предварительным данным, пишет s13.ru, в машине пытались перевезти около 300 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн. евро.

Каунасским отделением уголовно-таможенной службы начато досудебное расследование контрабанды, водитель отпущен под подписку о невыезде и внесение залога.

Как сообщалось ранее, 12 июля в этом же пункте пропуска была задержана еще одна крупная партия белорусских контрабандных сигарет: под видом груза древесины в Литву пытались ввезти более полумиллиона пачек сигарет Minsk Capital MS. Тогда стоимость контрабанды оценили в 2 млн. евро.
 
 
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15 июля литовские таможенники перехватили очередную партию контрабандных беларусских сигарет в пункте пропуска «Райгардас» (пункт пропуска «Привалка» со стороны...
 
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