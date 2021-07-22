Таможенники Литвы задержали контрабандные белорусские сигареты на миллион евро









При проверке грузового автомобиля, который по документам должен был перевозить 21,5 тонну древесноволокнистых плит в адрес каунасской компании, были обнаружены сигареты Minsk Capital MS белорусского производства.





пишет s13.ru, в машине пытались перевезти около 300 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн. евро. По предварительным данным,s13.ru, в машине пытались перевезти около 300 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн. евро.





Каунасским отделением уголовно-таможенной службы начато досудебное расследование контрабанды, водитель отпущен под подписку о невыезде и внесение залога.





Как сообщалось ранее, 12 июля в этом же пункте пропуска была задержана еще одна крупная партия белорусских контрабандных сигарет: под видом груза древесины в Литву пытались ввезти более полумиллиона пачек сигарет Minsk Capital MS. Тогда стоимость контрабанды оценили в 2 млн. евро.