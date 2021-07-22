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Жулики изобрели новый способ мошенничества: деньги стали воровать через промокоды
Источник материала: Партизан
В русскоязычном сегменте интернета появился новый вид мошенничества. Создаются фальшивые сайты промокодов. Пользователям предлагается кешбэк в размере 50% при переводе с карты на карту определенной суммы.
Если человек попался на эту уловку, сообщает телеграм-канал «Банкста», то ему предлагается указать реквизиты двух банковских карт и набрать сумму,
Затем идет имитация страницы банка для ввода подтверждающего кода из СМС. В конце мошенники получают доступ к сумме на счету жертвы (она переводится им), а пользователю выводится сообщение об ошибке.
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В русскоязычном сегменте интернета появился новый вид мошенничества. Создаются фальшивые сайты промокодов. Пользователям предлагается кешбэк в размере 50% при...
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