Лесные пожары в США охватили территорию 13 штатов

Источник материала: ОНТ

Продолжается сильный пожар в американском штате Орегон. Горят свыше тысячи трехсот квадратных километров леса. Это видно даже из космоса!

Ликвидацией занимаются 2 тысячи специалистов, однако локализовать пламя пока не удаётся. Пожар уже стал одним из мощнейших в истории Орегона. Сильный ветер и жара усложняют работу спасателей. Такая погода стала причиной ещё 80-ти возгораний в 13 штатах. Сообщается об эвакуациях, сгоревших зданиях и отменах авиарейсов.

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