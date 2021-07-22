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Лесные пожары в США охватили территорию 13 штатов
Источник материала: ОНТ
Продолжается сильный пожар в американском штате Орегон. Горят свыше тысячи трехсот квадратных километров леса. Это видно даже из космоса!
Ликвидацией занимаются 2 тысячи специалистов, однако локализовать пламя пока не удаётся. Пожар уже стал одним из мощнейших в истории Орегона. Сильный ветер и жара усложняют работу спасателей. Такая погода стала причиной ещё 80-ти возгораний в 13 штатах. Сообщается об эвакуациях, сгоревших зданиях и отменах авиарейсов.
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Продолжается сильный пожар в американском штате Орегон. Горят свыше тысячи трехсот квадратных километров леса. Это видно даже из космоса! Ликвидацией занимаются 2...
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