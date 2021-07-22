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Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Розанову с юбилеем
Источник материала: ОНТ
С юбилеем Президент поздравил народную артистку России Ирину Розанову,
Ирине Розановой белорусский лидер пожелал крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.
Фото с сайта
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С юбилеем Президент поздравил народную артистку России Ирину Розанову, сообщает пресс-служба Главы государства. Ирине Розановой белорусский лидер пожелал...
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